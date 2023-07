Amy en Liz vertellen in reportage hoe Zuid-Koreaanse leider van sekssekte hen in zijn macht kreeg

Twee Australische slachtoffers van een sekssekte hebben in een documentaire uitgelegd hoe ze steeds meer in de greep kwamen van hun leider Jung Myung Seok. De Zuid-Koreaan presenteerde zichzelf als de messias die het werk van Jezus Christus kwam vervolmaken. In realiteit is hij echter een veroordeelde verkrachter.

Providence werd in 1978 opgericht als ‘christelijke beweging’, onder het commando van Jung. Intussen telt de religieuze groepering meer dan 40.000 Koreaanse volgelingen en zijn er vertakkingen in meer dan 70 landen.

Slachtoffers werden meestal benaderd aan universiteiten, shoppingcentra en kerken. In het onderzoeksprogramma ‘7 News Spotlight’ beschrijft Amy hoe ze zelf in de val gelokt werd. “Ik was op weg naar een vriend, we zouden gaan bowlen in het shoppingcenter van Melbourne. Plots tikte er iemand op mijn schouder. Ik draaide me om en zag twee meisjes naar me lachen. Ze vroegen of ik mijn geloof eens onder de loep wilde nemen.” De schattig uitziende vrouwen bleken aanhangers van Jung te zijn.

Nachtelijk gebed

Liz werd benaderd in het centrum van Canberra. “Ik had net mijn middelbaar afgerond en wist nog niet goed wat ik zou aanvangen met mijn leven. Ik werkte halftijds en wilde graag reizen. Ik was vatbaar voor psychologische valkuilen en daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt.”

Het vooruitzicht op nieuwe vriendschappen deed beide jongedames overstag gaan. Ze verhuisden naar een locatie waar plots elk aspect van hun leven gecontroleerd word. ‘s Nachts moesten ze bijvoorbeeld telkens om 2 uur opstaan om te bidden tot Jung.

Amy and I coming at you from South Korea, as part of the global investigation into the dark cult run by Jeong Myeong Seok. It's important for us to speak out so we can help prevent anyone from going through what we did. 🧡 Aussies, you can tune in at 8.40pm to Spotlight on Channel 7 this Sunday.

Verkrachting

Geleidelijk aan werden ze ook in contact gebracht met de bizarre aspecten van de Providence-doctrine. Zo zouden enkel de mooiste en meest gehoorzame leden uitverkoren worden om de spirituele bruid van Jung te worden. En jawel: Amy en Liz kregen op basis van hun foto en profiel de stempel ‘faith star’, een veelbelovend talent binnen het geloof dus.

Contact met Jung hadden ze nog niet gehad. Dat kon ook moeilijk, vermits hij op datzelfde moment in Daejeon een celstraf van tien jaar aan het uitzitten was wegens verkrachting. Vier vrouwelijke Providence-leden hadden hem in 2008 aan de galg gepraat.

Kushandjes

De gebrainwashte Amy en Liz slikten echter het verhaaltje dat hun goeroe opgesloten zat “omdat hij alle zielen aan het redden was”. “We vlogen vanuit Australië naar Zuid-Korea om hem te bezoeken. Hij verscheen in zijn gevangenistenue, lachte en wierp kushandjes naar ons. Ik word er ziek van als ik er nu aan terugdenk”, aldus Liz.

Zij kon niet veel later uit de klauwen van de sekte ontsnappen, voor Amy werd het een ander verhaal. Jung kwam in 2018 op vrije voeten, daarna zou hij haar vijf keer aanranden.

“Hand in mijn slipje”

“Ik was uit vrije wil teruggekeerd naar het hoofdkwartier van Providence in Wolmyeongdong”, aldus Amy. “Ze vroegen mij om samen met hem in een kamer te gaan. Daar was een vertaler aanwezig. Ik kreeg instructies om mijn kleren uit te doen, daarna zou hij me weer aankleden.”

“Toen dat gebeurd was, ging hij op een stoel zitten en moest ik voor hem gaan staan. Terwijl hij tegen me praatte, trok hij mijn rok omhoog en stak hij zijn hand in mijn slipje. Zo bleef hij me zeker vijf minuten aanraken.”

Amy deed haar beklag bij een hogergeschikte binnen de sekte, maar werd snel op haar plaats gezet. “Ze zei dat hij ook in de echte wereld mijn echtgenoot was. Zoiets mag hij dan toch doen? Ik moest dankbaar zijn en me gezegend voelen.”

Gebedsgrot

De reportagemakers trokken ook naar het domein van Jung, waar ze de ‘gebedsgrot’ filmden (een van de plekken waar het misbruik plaatsvond; nvdr). Het heiligdom staat - niet verrassend - volledig in het teken van de leider. Aan verschillende bomen op het terrein hangen spreekwoorden die door Jung met de hand geschreven werden. Een geschilderd silhouet van zijn gezicht siert een gigantisch rotsblok. En wat dan gedacht van de geneeskrachtige bron? Die zou volgens de aanhangers van Jung kanker geen kans geven.

Maar vanwaar nu die plotse openheid naar de buitenwereld toe? Omdat er eigenlijk nog maar weinig te verliezen valt. Jung zit sinds 28 oktober 2022 immers opnieuw in de cel, nadat Amy en een Chinees slachtoffer klacht ingediend hadden. Die laatste had bezwarend audiomateriaal van het moment waarop ze verkracht werd. Intussen komen steeds meer slachtoffers naar voren.

“Heksenjacht”

De zaak kreeg in Zuid-Korea enorm veel aandacht. In een wanhoopspoging proberen de trouwe volgers van Jung de buitenwereld er nu van te overtuigen dat er niets aan de hand is. “We worden onrechtvaardig behandeld door de media omdat onze geloofsovertuiging afwijkt van de geldende norm”, klinkt het.

Volgens de advocaat van Jung is er een heksenjacht bezig. “De zogezegde slachtoffers vertonen niet de mentale of fysieke sporen van misbruik”, stelt hij. Vragen over dames die een pak zwijggeld gekregen zouden hebben, ontweek hij handig.

Bedreigingen

Amy werd naar eigen zeggen bedreigd toen ze met haar beschuldigingen naar buiten kwam. Ze kreeg een video toegestuurd van Maria Naselli, de voorzitster van de Providence-tak in Sydney. “We willen dat je stopt met al jouw aanvallen tegen ons. Als je deze waarschuwing in de wind slaat, zullen we een persconferentie organiseren. Daar zullen we al je onethische praktijken en liefdesperikelen uit de doeken doen. Maak dan maar een kruis over je carrière”, klinkt het daarin. Amy heeft het bewuste filmpje intussen doorgespeeld aan de politie.

De dames delen hun verhaal nu om te voorkomen dat andere slachtoffers in dezelfde val zouden trappen. Liz belooft in toekomstige TikTok-video’s ook uit te leggen hoe het proces van brainwashing precies werkt.