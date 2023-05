Amsterdamse politie arresteert meer dan 150 voetbalsupporters wegens antisemitische liedjes

Strijdende partijen onderhande­len in Saoedi-Ara­bië over staakt-het-vu­ren in Soedan

Drie weken na het uitbreken van de gevechten in Soedan zullen de strijdende partijen vandaag in Saoedi-Arabië onderhandelen over een staakt-het-vuren. In een gezamenlijke verklaring verwelkomen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië de start van de eerste gesprekken tussen vertegenwoordigers van beide partijen. Ook de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president, Jake Sullivan, wordt dit weekend in Saoedi-Arabië verwacht.