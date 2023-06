Amsterdamse Azmeh verloor broer en neefje in de Titan: “Ik troost me met de gedachte dat ze niet hebben geleden”

Elke dag kopen 25 Belgen vastgoed in buitenland

9.024 Belgen, of gemiddeld 25 per dag, kochten vorig jaar een vakantieverblijf of woning in het buitenland. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 288.592 euro. De mediaan, de middelste waarde van alle aankopen, ligt aanzienlijk lager, op zowat 180.000 euro, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën waarover ‘De Tijd’ vandaag bericht.