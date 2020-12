Amsterdam wil minder erotiek en verbod op Airbnb in binnenstad

Mexicaanse moeder spoort zelf moorde­naars van haar dochter één voor één op

13:15 Karen Salinas Rodríguez werd begin 2012 ontvoerd. Haar moeder, Miriam Rodríguez, vond de stoffelijke resten van haar dochter twee jaar later in een verlaten ranch. Sindsdien had ze maar één missie: de daders één voor één opsporen. Miriam Rodríguez werd een van de zogenaamde ‘Ouders van Vermiste Kinderen’. In 2017 werd ze op 10 mei, de Mexicaanse Moederdag, zelf doodgeschoten voor haar huis met twaalf kogels.