Amsterdam test eerste ‘roboten’ uit op kanaal

Dalai Lamastraat: Boedapest verandert straatna­men in protest tegen Chinese campus

10:41 In de Hongaarse hoofdstad Boedapest komt in 2024 een campus van een Chinese universiteit. Maar daar is de stad niet zo blij mee. Als protest hebben ze verschillende straatnamen in de wijk waar de campus zou komen, aangepast. Zo zijn er nu vier “proteststraten”.