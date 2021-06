Amper zeven Afrikaanse landen zullen tegen september 10 procent van bevolking ingeënt hebben

Terwijl de vaccinatiecampagnes in rijke landen doorstomen, gaat het een pak minder vlot in armere delen van de wereld. In Afrika bijvoorbeeld, waar vermoedelijk maar zeven landen het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zullen halen om tegen september minstens 10 procent van de bevolking ingeënt te hebben tegen het coronavirus.

De zeven landen zijn de Comoren (een eilandengroep in de Indische Oceaan, ten noordwesten van Madagaskar), Equatoriaal-Guinea, Mauritius, Marokko, de eilandengroep Sao Tomé en Principe voor de westkust van Afrika, de Seychellen en Zimbabwe. Zes andere landen kunnen de drempel halen met hun huidige vaccinatietempo, maar dan moeten ze wel voldoende vaccins krijgen. Dat laatste zal niet evident zijn, volgens experts. Het gaat hier om eSwatini (het vroegere Swaziland), Ghana, Kenia, Lesotho, Rwanda en Tunesië.

Donderdag rapporteerde de WHO dat nog maar 2 procent van de Afrikaanse bevolking ingeënt is. Ten zuiden van de Sahara - het grootste deel van Afrika - is dat zelfs maar 1 procent. Om in elk land het doel van 10 procent te halen zouden nog 225 miljoen doses nodig zijn, volgens dokter Matshidiso Moeti, die de afdeling Afrika leidt bij de WHO. Hij schat dat negen op de tien Afrikaanse landen dat niet zullen halen.

Voorraad

De voorraad vaccins is echter niet groot. Veel landen gaven al aan dat ze door de leveringen van COVAX zitten, een internationaal initiatief dat coronavaccins voor iedereen beschikbaar wil maken. Nochtans zijn nog maar 35,9 miljoen vaccins gezet, vooral in landen zoals Egypte, Zuid-Afrika, Ethiopië, Marokko en Nigeria. In Burundi, Eritrea en Tanzania is nog geen enkel vaccin gezet. Tsjaad en Togo begonnen er vorige week aan.

Volledig scherm © EPA

In sommige landen gaat het vaccineren dan weer erg traag. Twintig landen hebben nog niet eens de helft van de beschikbare dosissen toegediend. In twaalf landen dreigt zelfs 10 procent van de dosissen te vervallen.

Veel landen hebben ook af te rekenen met opstoten van het virus. Er werden volgens officiële cijfers al meer dan vijf miljoen bevestigde besmettingen en 133.000 coronadoden gerapporteerd op het continent, maar er wordt vaak amper getest. Afgelopen week steeg het aantal besmettingen nog met 26 procent volgens de Africa Centers for Disease Control and Prevention. Bij het aantal overlijdens ging het om een stijging van 2 procent.

Lockdown

Onder meer in Zuid-Afrika, Egypte, Tunesië en Zambia worden fors meer besmettingen gerapporteerd. In Oeganda is opnieuw een lockdown afgekondigd. Onder meer de Britse (alfa), Zuid-Afrikaanse (bèta) en Indische variant (delta) werden er al gedetecteerd.

Goed nieuws is wel de belofte van de Amerikaanse president Joe Biden om 500 miljoen Pfizervaccins te schenken aan armere landen, onder meer in Afrika. Die zullen wel nog even op zich laten wachten. 200 miljoen dosissen moeten dit jaar nog geleverd worden, de rest begin volgend jaar.

LEES OOK: Volledig gevaccineerden mogen binnen EU reizen zonder testen en quarantaine