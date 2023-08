Amper vier maanden na verbroken verloving vindt Rupert Murdoch (92) opnieuw de liefde

De 92-jarige miljardair is de oprichter van News Corporation en de eigenaar van verschillende kranten zoals The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk, en Fox News in de Verenigde Staten. De Amerikaans-Australische mediamagnaat staat bekend om zijn politieke invloed en de controverses rond zijn persoon. In totaal was Murdoch al vier keer getrouwd. In augustus vorig jaar scheidde hij van zijn vierde vrouw, voormalig topmodel Jerry Hall.

Vier maanden geleden maakte Murdoch het nieuws bekend dat hij zijn verloving met de 26 jaar jongere Ann Lesley Smith (66) had verbroken. Bij de aankondiging van die verloving, amper twee weken eerder, vertelde Murdoch in de New York Post -waar hij eigenaar van is- over de start van zijn relatie met de conservatieve radiostem. “Ik was erg zenuwachtig. Ik zag op tegen verliefd worden - maar ik wist dat dit de laatste keer zou zijn. Dat moet wel. Ik ben gelukkig.” Dat het liefdesgeluk van korte duur was, heeft volgens bronnen dicht bij de miljardair te maken met “de evangelische opvattingen” van zijn ex-verloofde.

Lang heeft de 92-jarige miljardair niet getreurd, maakt de ‘The Guardian’ nu bekend. Op een familiefeest georganiseerd door zijn ex-vrouw, Wendy Deng, leerde Murdoch Elena Zhukova kennen, een gepensioneerde wetenschapster van 66 die eerder getrouwd was met de Russische miljardair Alexander Zhukov. Met hem heeft ze een dochter, Darya Zhukova, die tot 2018 getrouwd was met de voormalige Chelsea-eigenaar Roman Abramovich.

Christina O

Zhukova en Murdoch zitten naar verluidt al enkele weken in het liefdesbootje. Letterlijk dan, want het koppel geniet samen met Chloe en Grace, de dochters van Murdoch en Wendy Deng, op een luxueus jachtschip in de Middellandse zee. Het gaat om het legendarische jacht Christina O, ooit eigendom van Aristotle Onnasis, die naar verluidt op dat schip het hart van Jackie Kennedy wist te veroveren.

Volledig scherm Archiefbeeld. Het legendarische jachtschip Christina O. © GC Images