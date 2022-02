Amper 200 kilometer verderop, identieke reddingsoperatie: twee jaar geleden viel ook Julen (2) in waterput en parallellen zijn frappant

Onze journalis­te volgde zoektocht op de voet: “Kleine Julen is de zoon van heel Spanje en zaterdag­och­tend is Spanje haar zoon verloren”

“Julen is de zoon van heel Spanje”, klonk het dertien dagen aan een stuk. Zaterdagochtend heel vroeg is Spanje haar zoon verloren. De 2-jarige peuter werd dood teruggevonden in de diepe boorput in Totalán waar hij twee weken geleden in viel. Vanmiddag al werd hij begraven, op de begraafplaats van El Palo waar ook zijn broertje Oliver ligt. Wij volgden de zoektocht naar Julen in het dorp waar iedereen bad voor een goede afloop.

27 januari