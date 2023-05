Amnesty: taliban begaan misdaad tegen de menselijkheid

In het rapport sommen de twee organisaties de beperkingen op waar Afghaanse vrouwen en meisjes mee te maken hebben sinds de taliban aan de macht zijn gekomen in augustus 2021. Zo mogen vrouwen en meisjes in Afghanistan bijna niet meer werken en naar school, kunnen ze slechts beperkt reizen en is hun toegang tot medische zorg gelimiteerd.

VN over geïnstitutionaliseerde genderdiscriminatie in Afghanistan: “Meest extreme vorm van vrouwenhaat”

Volgens de ngo’s zou dat in combinatie met martelingen, verdwijningen en gevangenisstraffen in het land, genoeg kunnen zijn om de restricties van de taliban te laten vallen onder vervolging op basis van gender. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid die is vastgelegd in een bepaling van het International Strafhof in Den Haag.