Amnesty: Moskou maakt journalisten en waarnemers het werken nog moeilijker

Pasgeboren baby gestorven bij Russische raketaan­val in Oekraïne

Bij Russische raketaanvallen in de regio Zaporizja in Zuid-Oekraïne is afgelopen nacht de kraamafdeling van een ziekenhuis in het stadje Vilnjansk getroffen. Een pasgeboren baby is daarbij om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Defensie was de baby pas twee dagen oud. President Volodimir Zelenski wijst naar Rusland en spreekt schande van de aanval.

23 november