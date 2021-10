Amnesty International sluit kantoren in Hongkong uit angst voor represailles

WHO: “Rijke landen moeten vaccins overlaten aan arme landen om eind dit jaar 40 procent van wereldbe­vol­king gevacci­neerd te krijgen”

24 oktober De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt vast aan haar doelstelling dat eind dit jaar 40 procent van de wereldbevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus. De rijke landen moeten dan wel een stapje terug doen en meer vaccins overlaten aan de armere landen, vindt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dit doel is haalbaar".