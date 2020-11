Amnesty International slaat alarm over groot aantal burgerdoden bij bloedbad in Ethiopië

In het noordelijke Tigray voeren troepen van de federale regering van premier Abiy Ahmed sinds begin november een offensief tegen het TPLF, de partij die aan de macht is in de dissidente regio. Met de operatie wil Abiy het federale gezag herstellen in de regio, die al maanden de confrontatie met Addis Abeba opzoekt.



"Amnesty kan bevestigen dat in de nacht van 9 november in de stad Mai-Kadra talrijke mensen, allicht honderden, zijn doodgestoken of gedood met een bijl", meldt de organisatie donderdag. Amnesty bestudeerde "macabere foto's en video's van lijken verspreid in de stad of weggebracht op brancards".