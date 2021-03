Amnesty International: "Oeigoerse ouders worden gedwongen gescheiden van kinderen"

Hoge opkomst bij Nederland­se parlements­ver­kie­zin­gen, eerste stemmen worden al geteld

17 maart In Nederland loopt het aantal uitgebrachte stemmen voor de parlementsverkiezingen flink op. Het is aanzienlijk drukker dan maandag en gisteren in de spoorwegstations waar stemmen mogelijk is, voor sommige andere stembureaus staat een rij. Intussen is ook het tellen van de briefstemmen van 70-plussers op meerdere plaatsen in volle gang.