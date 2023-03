Amnesty International hekelt "dubbele standaarden" westerse landen op vlak mensenrechten

Westerse landen hanteren dubbele standaarden en reageren niet adequaat op mensenrechtenschendingen, wat straffeloosheid en instabiliteit in de hand werkt. Dat concludeert de mensenrechtenorganisatie Amnesty International dinsdag in haar nieuw jaarrapport. "Het internationaal systeem faalt om wereldwijde crisissen aan te pakken", luidt de kritiek.

De mensenrechtenorganisatie erkent dat westerse landen vorig jaar snel reageerden op de Russische inval in Oekraïne, maar betreurt sterkt dat ze "een oogje dichtknepen of medeplichtig waren aan ernstige schendingen elders in de wereld". Amnesty hekelt onder meer "de oorverdovende stilte over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië, de passiviteit ten aanzien van Egypte en de weigering om het Israëlische systeem van apartheid tegen de Palestijnen aan te pakken".

Politieke wil

Volgens de mensenrechtenorganisatie stelden de "dubbele standaarden" van het Westen landen als Egypte, Saoedi-Arabië en China in staat om "kritiek op hun mensenrechtensituatie te ontwijken en te negeren". "De reacties op de inval van Rusland in Oekraïne lieten zien wat er kan worden gedaan als de politieke wil er is", stelt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. "Die reactie moet een blauwdruk zijn voor de aanpak van alle ernstige mensenrechtenschendingen.”

Amnesty International vraagt in haar rapport ook aandacht voor de wereldwijde onderdrukking van dissidenten in 2022, onder meer in Rusland, Afghanistan en Iran, en wijst erop dat onderdrukking en mensenrechtenschendingen veelal in het nadeel van vrouwenrechten spelen. De mensenrechtenorganisatie wijst onder meer op de situatie in Afghanistan en Iran, maar hekelt ook het Amerikaans en Pools abortusbeleid.

Opvangcrisis asielzoekers in België

Daarnaast is het rapport kritisch voor de opvangcrisis van asielzoekers in België. Volgens Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, is het "hoog tijd dat België bewijst dat respect voor de mensenrechten voor haar geen hol woord is". "Als onze autoriteiten het echt willen, beschikken ze over de nodige middelen om deze kwetsbare mensen op een waardige manier op te vangen en hun verplichtingen na te komen", aldus De Graeve.

Amnesty pleit verder voor een versterking van internationale instellingen die mensenrechten beschermen en vraagt een hervorming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. "Permanente leden die hun vetorecht blijven gebruiken en hun bevoorrechte positie misbruiken kunnen we niet toestaan. Het gebrek aan transparantie en efficiëntie in het besluitvormingsproces van de Veiligheidsraad zet het hele systeem open voor manipulatie, misbruik en disfunctioneren", besluit Callamard.

Het rapport wijst tot slot op enkele hoopgevende gebeurtenissen uit 2022. ""We zijn getuige geweest van iconische daden van verzet, waaronder Afghaanse vrouwen die tegen het taliban-regime marcheerden en Iraanse vrouwen die in het openbaar zonder sluier liepen of hun haar knipten om te protesteren tegen de verplichte sluierwetten", herinnert Callamard. "Miljoenen mensen die systematisch zijn onderdrukt door patriarchaat en racisme gingen de straat op om een betere toekomst te eisen.”

Volledig scherm Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. © ANP / EPA