Amnesty: deportatie Oekraïners was mogelijk misdaad tegen de menselijkheid

Regering boycot WK voetbal niet en stuurt minister Lahbib “met duidelijke boodschap” naar Qatar

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zal tijdens de groepsfase naar het WK voetbal in Qatar reizen met een “sterke, duidelijke boodschap” over arbeidsvoorwaarden en mensenrechten, in het bijzonder over rechten van vrouwen en de LGBTQI+-gemeenschap. Dat heeft het kernkabinet beslist.

9 november