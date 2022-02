Amnesty beschuldigt rebellen in Tigray van moord, verkrachtingen en plunderingen

In en rond het dorp Chenna hebben de rebellen sinds juli tientallen vrouwen en meisjes, van soms maar veertien jaar oud, verkracht. Veertien van de dertig overlevende vrouwen die door Amnesty International werden geïnterviewd, zeggen dat ze werden verkracht door meerdere rebellen. Bij sommige vrouwen vond het seksueel geweld plaats in het bijzijn van hun kinderen. Artsen melden bovendien dat twee overlevenden moesten worden behandeld voor snijwonden, die waarschijnlijk waren veroorzaakt doordat de bajonetten van geweren in de geslachtsdelen van de vrouwen waren gestoken.

Gedood in executiestijl

In de stad Kobo werden op 9 september dan weer ongewapende burgers gedood. Dat gebeurde wellicht uit wraak voor de verliezen die de rebellen in eigen rangen hadden geleden door Amhara-milities en gewapende boeren. Verschillende getuigen melden dat ze de lichamen hebben gevonden van lokale bewoners en arbeiders die waren gedood in executiestijl: ze werden in het hoofd, in de borst of in de rug geschoten. Bij sommige slachtoffers waren de handen op de rug gebonden.