Amnesty analyseert gelekte bewakingsbeelden uit Iraanse Evin-gevangenis

In de Evin-gevangenis zit onder meer de Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali al meer dan vijf jaar opgesloten. “Deze beelden zijn ook opnieuw een heel schrijnende herinnering aan het lot van Dr. Djalali”, zegt Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen. “Ook hij werd aan foltering onderworpen, krijgt niet de medische zorg die hij nodig heeft en leeft met een constante dreiging van executie. Samen met vele anderen blijven we druk zetten en actievoeren zodat Ahmadreza Djalali eindelijk wordt vrijgelaten en herenigd kan worden met zijn gezin.”

De mensenrechtenorganisatie analyseerde zestien gelekte videoclips, verkregen via onafhankelijke Iraanse media. Op de bewakingsbeelden is schokkend visueel bewijs te zien van slagen, seksuele intimidatie en het bewust verwaarlozen en mishandelen van mensen die medische zorg nodig hebben, wat Amnesty International al jaren documenteert. De video’s bevestigen ook bezorgdheden over chronische overbevolking en eenzame opsluiting in wrede, onmenselijke omstandigheden.

“Deze beelden zijn erg verontrustend en geven een zeldzaam beeld van de wreedheden die gevangenen in Iran geregeld ondergaan”, aldus nog De Graeve. “Het is schokkend om te zien wat er gebeurt binnen de muren van de Evin-gevangenis, maar helaas is de mishandeling die we in de gelekte beelden zien slechts het topje van de ijsberg van de folterepidemie in Iran.”