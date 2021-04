Amnesty: aantal executies blijft wereldwijd dalen, maar Egypte verdrievoudigde

2020 had het laagst aantal executies in 10 jaar. Wereldwijd daalde het aantal executies met 26% tegenover 2019 en met 70% tegenover piekjaar 2015. Dat meldt Amnesty International in hun jaarlijks rapport over de doodstraf.

Amnesty International tekende 483 executies in 18 landen op in 2020. Daarmee laten ze de landen buiten beschouwing die gegevens over de doodstraf als staatsgeheim beschouwen of waarover beperkte informatie is. Voorbeelden hiervan zijn China, Noord-Korea, Syrië en Vietnam. Die daling is volgens de mensenrechtenorganisatie toe te schrijven aan een vermindering in sommige landen die de doodstraf toepassen. In mindere mate is het ook te wijten aan een onderbreking als gevolg van de coronacrisis. Methoden die gebruikt werden om een executie uit te voeren waren onthoofding, elektrocutie, ophanging, dodelijke injectie en doodschieten met vuurwapen.

Top vijf

Toch zijn er ook landen die het aantal executies verhoogd hebben. Zo werden er in Egypte drie keer meer mensen geëxecuteerd dan in 2019. De top vijf van landen met de meeste executies was China (schatting: duizenden), Iran (246+), Egypte (107+), Irak (45+) en Saoedi-Arabië (27). Er wordt geschat dat er in China duizenden terechtstellingen per jaar zijn. Toch kunnen deze niet meegeteld worden in het eindtotaal doordat de data staatsgeheim zijn. Ook werd er minstens een persoon geëxecuteerd in China door een overtreding van de coronamaatregelen.

Verschillende mensen in Egypte werden geëxecuteerd voor zaken die verband hielden met politiek geweld. Dat gebeurde na oneerlijke processen waarin bekentenissen werden afgedwongen. Iran gebruikte de doodstraf dan weer tegen dissidenten, demonstranten en etnische minderheidsgroepen.

In de Verenigde Staten werden federale executies hervat onder de regering Trump. Dit gebeurde na een onderbreking van 17 jaar. Het was het enige land in Noord- en Zuid-Amerika dat de doodstraf uitvoerde in 2020. Er werden tien mensen geëxecuteerd in minder dan zes maanden tijd. Ook Oman, India, Qatar en Taiwan hebben de executies hervat.

Gevolgen corona op juridische bijstand

De coronamaatregelen hadden in verschillende landen ook gevolgen op de toegang to juridische bijstand. Zo ook in de VS, waar advocaten aangaven dat ze geen onderzoekswerk konden doen en geen persoonlijk contact met hun cliënten mochten hebben.

“De doodstraf is een weerzinwekkende straf, en terechtstellingen blijven uitvoeren midden in een pandemie brengt de inherente wreedheid ervan nog meer tot uiting. Zich verzetten tegen een executie is in normale tijden al moeilijk. Door de pandemie was het voor veel terdoodveroordeelden niet mogelijk om een advocaat of wettelijke vertegenwoordiger persoonlijk te zien. Wie hulp wou bieden, moest zich blootstellen aan grote – maar volstrekt vermijdbare – gezondheidsrisico’s. Het toepassen van de doodstraf in deze omstandigheden is een erg flagrante aanval op de mensenrechten”, zegt Wies De Graeve.

Vermindering

Maar er is ook ander nieuws. Bahrein, Wit-Rusland, Japan, Pakistan, Singapore en Soedan hadden geen terechtstellingen in 2020, terwijl ze die in 2019 wel hadden. Ook het aantal uitgesproken doodvonnissen is gedaald. Er werd 1477 keer de doodstraf uitgesproken, waar Amnesty International weet van heeft. Dat is een daling van 36% ten opzichte van 2019. 2020 is het derde jaar op rij met het laagst aantal terechtstellingen in 10 jaar.

Tsjaad en de Amerikaanse staat Colorado schaften de doodstraf af in 2020. In 2021 kwam de Amerikaanse staat Virginia daar nog bij. In april 2021 hadden 144 landen de doodstraf geschrapt in de wetgeving of in de praktijk. 108 daarvan hadden de doodstraf geschrapt voor alle misdaden. Amnesty International verwacht dat die trend zal doorzetten.

“Meer landen dan ooit - 123 – steunen de oproep van de Algemene Vergadering van de VN tot een moratorium op executies. De druk op de andere landen om zich daarbij aan te sluiten, neemt daardoor toe. In de VS was Virginia onlangs de eerste zuidelijke staat die de doodstraf afschafte, en in het Congres worden wetsvoorstellen besproken die moeten leiden tot een afschaffing van de doodstraf op het federale niveau. We roepen het Amerikaanse Congres op om wetgevende initiatieven tot afschaffing van de doodstraf te steunen. De leiders van de landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft, vragen we met aandrang om in 2021 definitief een einde te maken aan dit door de staat goedgekeurde moorden. We zullen campagne blijven voeren tot de doodstraf is afgeschaft, overal, voor eens en voor altijd”, besluit Wies De Graeve.