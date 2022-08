Amerikanen zien India als illegaal doorvoerland Russische olie

Huilende CEO post selfie nadat hij werknemers ontslaat, maar krijgt de wind van voren: “Wees niet zo narcis­tisch!”

De CEO van een Amerikaans bedrijf heeft een discussie op sociale media ontketend door een opmerkelijke selfie te delen. Op de foto is te zien hoe de baas aan het huilen is, kort nadat hij enkele werknemers heeft ontslagen. “Dit was het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen”, aldus Braden Wallake op LinkedIn. Hoewel Wallake eerder steunvolle reacties had verwacht, waren de meningen over het bericht toch verdeeld. “Mensen ontslagen is moeilijk voor jou, maar nog veel erger voor hen. Word volwassen en zorg voor de mensen om wie je zegt zo bezorgd te zijn”, klonk het onder meer.

