Amerikanen willen Chinese dialoog met Taiwan: “Ongerust over militaire druk die China uitoefent”

Peking beschouwt Taiwan, een eiland voor de Chinese kust met een eigen bestuur als een opstandige provincie die het weer onder zijn gezag moet zien te krijgen. De laatste maanden heeft China zijn militaire aanwezigheid rond het eiland flink opgevoerd.

Taiwan wordt slechts door 15 landen wereldwijd erkend als onafhankelijke staat, een aantal dat steeds verder slinkt. Peking weet via genereuze ontwikkelingshulp en leningen de kleine, arme landen die de regering in Taipei erkennen, voor zich te winnen.

“Onofficiële betrekkingen”

Ook de Verenigde Staten verruilden Taipei voor Peking in 1979 , maar hebben nog wel warme "onofficiële betrekkingen” met het eiland. Washington kan niet heen om China als grootmacht op het wereldtoneel, maar wil wel voorkomen dat het land te machtig wordt in de regio. President Biden benadrukte in oktober nog dat de VS Taiwan willen helpen zich te verdedigen als het eventueel zou worden aangevallen door China.

In een onderhoud met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag daarom zijn “ongerustheid uitgedrukt over de aanhoudende militaire, diplomatieke en economische druk die China uitoefent op Taiwan”, luidt het in een Amerikaanse mededeling.

Blinken zou er bij Peking op aangedrongen hebben “een betekenisvolle dialoog aan te gaan” om de onenigheden met Taiwan vreedzaam “en in lijn met de wensen en belangen van de bevolking” op te lossen.

Chinese reactie

In een verklaring zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn beurt dat Wang het Chinese standpunt over Taiwan verder heeft uitgelegd, in een reactie op wat het “recente foute woorden en daden” van Washington noemt.

Volgens de Chinezen is een onafhankelijk Taiwan de grootste bedreiging voor vrede en stabiliteit. De Chinese diplomaat meent dan ook dat als de VS écht vrede in de regio wil, ze tegen een onafhankelijk Taiwan zou moeten zijn.

Virtuele ontmoeting

Maandagavond (Amerikaanse tijd) hebben Biden en Xi een ontmoeting via videoconferentie gepland. Volgens de Amerikanen vormt het gesprek “een kans voor de twee leiders om te bespreken hoe op een verantwoordelijke manier om te gaan met de concurrentie tussen de VS en de Volksrepubliek China, en tegelijk samen te werken in gebieden waar de belangen gelijklopen”.

Een bezoek van Europarlementsleden aan het eiland werd begin november scherp veroordeeld door het communistische regime in Peking. Het bezoek “zou fundamentele belangen van China aantasten en de gezonde ontwikkeling van de Chinees-Europese relaties in gevaar brengen”, luidde het in een mededeling van de Chinese ambassade in Brussel.

