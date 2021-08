Amerikanen voeren vergeldingsaanval uit op Afghaanse tak van IS: “Twee leden gedood”

Frankrijk stopt evacuatie in Kaboel: ruim 3.000 mensen gered

1:00 Frankrijk heeft de evacuatiemissie in Afghanistan op vrijdag beëindigd, meldt de regering. In totaal zijn meer dan 3.000 evacués vanuit Kaboel naar Frankrijk gebracht, onder wie meer dan 2.600 Afghanen. De missie is gestopt omdat “de veiligheid niet meer kon worden gewaarborgd”, meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken.