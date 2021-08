Amerikanen voeren vergeldingsaanval uit op Afghaanse tak van IS: “Doelwit gedood”

Witte Huis : nieuwe terreuraan­slag in Kaboel is waarschijn­lijk

27 augustus De komende dagen worden volgens de Amerikaanse regering de "gevaarlijkste" fase in de evacuatie-operatie in Afghanistan. De Amerikaanse president Joe Biden is er op een vergadering met zijn nationale veiligheidsteam voor gewaarschuwd dat een nieuwe terreuraanslag in Kaboel waarschijnlijk is, zo deelde de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, vrijdag mee. Er zijn wel maximale veiligheidsmaatregelen getroffen.