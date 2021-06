Amerikanen vieren afschaffing van slavernij

Nieuwe reeks opgravin­gen in verdwij­nings­zaak Estelle Mouzin stopgezet

17 juni De maandag in de Franse Ardennen gestarte nieuwe reeks opgravingswerken naar het lichaam van Estelle Mouzin is vandaag afgelopen, zo verluidde bij een advocate van de familie en een bron dicht bij het dossier. Het meisje is in 2003 vermoedelijk nog een slachtoffer geworden van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, wiens ex-vrouw Monique Olivier de zoektocht bijwoonde.