Amerikanen, Oekraïners of toch Russen? Wat we ondertussen weten over de sabotage van de Nord Stream-gaspijplijnen

KIJK. Mysterieu­ze lichtflits zorgt voor luchtalarm in Kiev, Oekraïens ruimtea­gent­schap spreekt van meteoriet

In Kiev zorgde een mysterieuze lichtflits die woensdagavond aan de hemel van de Oekraïense hoofdstad verscheen even voor paniek. De autoriteiten activeerden het luchtalarm en meldden dat het fenomeen was veroorzaakt door een satelliet van NASA die de atmosfeer was binnengedrongen. Het ruimteagentschap ontkent dat nu. De satelliet bevindt zich immers nog steeds in de ruimte, klinkt het. Het Oekraïense ruimteagentschap beweert ondertussen dat het om een meteoriet ging.