Amerikanen mikken op minstens 1 miljoen vaccinaties per dag, Britten op 2 miljoen per week: drie tot vier keer sneller dan België

Er lijkt een wereldwijde vaccinatiewedloop aan de gang en ons land breekt daarin voorlopig geen potten. Terwijl de VS gaan voor meer dan een miljoen vaccinaties per dag en het Verenigd Koninkrijk voor 285.000, mikken wij op een kruissnelheid van 90.000. België zal zo, in verhouding tot het aantal inwoners, drie tot vier keer trager vorderen dan de twee genoemde landen.

De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci zei gisteren dat de VS binnenkort minstens 1 miljoen coronavaccins per dag zullen kunnen toedienen aan de bevolking, ook al gaat het nu nog veel trager. Twee dagen geleden noteerde het land een weekgemiddelde van 348.017 prikjes per dag of 1.051 per 1 miljoen inwoners, volgens cijfers van de website Our World in Data. Fauci streeft naar een drievoud daarvan, of dagelijks ruim 3.000 vaccinaties per 1 miljoen inwoners.

In totaal vaccineerden de Amerikanen in absolute cijfers 4,84 miljoen burgers in iets meer dan drie weken tijd. Maar ook in de VS is er kritiek omdat nog geen derde van de eerste lading van meer dan 17 miljoen vaccindoses is gebruikt. Fauci wijt dat aan kinderziekten die volgens hem sowieso opduiken bij elk groot vaccinatieprogramma. Hij maakt zich wel sterk dat de campagne binnenkort veel sneller en vlotter zal verlopen. Volgens Fauci gaat het nu al richting een half miljoen vaccinaties per dag. Hij gelooft dat het vooropgestelde doel van Joe Biden van 100 miljoen inentingen tijdens zijn eerste honderd dagen als president van de VS “een heel realistisch, belangrijk en haalbaar doel” is.

Om de beoogde groepsimmuniteit te verkrijgen, zou Amerika zo’n 280 miljoen mensen moeten vaccineren. Fauci heeft er goede hoop op dat dit tegen de herfst kan zijn verwezenlijkt. Hij herinnert eraan dat New York City in 1947 in nog geen maand tijd meer dan 6 miljoen mensen inentte tegen de pokken. “Een van hen was ik, als zesjarig jongetje”, aldus Fauci.

Engeland

Het Verenigd Koninkrijk mikt op zijn beurt op meer dan twee miljoen vaccinaties per week - of 285.715 per dag - om het doel te halen om de vier vastgelegde prioriteitsgroepen tegen half februari in te enten. Het gaat om 13,9 miljoen mensen, verdeeld over personeel en bewoners van woonzorgcentra, over 80-plussers en gezondheidswerkers, over 75-plussers, en ten slotte over zeventigers en uiterst kwetsbare burgers. De bevoegde minister Nadhim Zahawi noemt de doelstelling “een uitdaging”, maar is “ervan overtuigd dat we dit zullen realiseren”. De Britten hebben tot nog toe zo’n 1,3 miljoen doses toegediend.

Volgens de cijfers van Our World in Data haalde het Verenigd Koninkrijk rond kerst een weekgemiddelde van 43.346 inentingen per dag of 639 per 1 miljoen mensen. In totaal werden er tot op 27 december 944.539 Britten gevaccineerd. Het Britse streefdoel is omgerekend 4.200 vaccinaties per dag per miljoen inwoners. Dat is nog een pak meer dan de 3.000 die de Amerikanen vooropstellen.

Israël

Israël is momenteel de absolute en ongenaakbare vaccinkampioen. Eergisteren noteerde het land maar liefst 14.498 inentingen per dag per miljoen burgers. In absolute cijfers prikken ze ongeveer 150.000 mensen per dag. In totaal zijn daar in absolute cijfers nu al 1,37 miljoen van de 9,2 miljoen inwoners gevaccineerd.

In ons land werden in eerste instantie, nog in de testfase, 700 mensen ingeënt met het coronavaccin van Pfizer en zouden er de komende dagen zo’n 22.000 vaccinaties bijkomen. Op kruissnelheid zouden we aan 90.000 toegediende doses per week moeten geraken. Dat zijn er bijna 13.000 per dag of dagelijks ruim 1.100 inentingen per 1 miljoen burgers. Dat is nog altijd maar ongeveer een derde van wat de Amerikanen van plan zijn en een vierde van de Britse voornemens.

De cijfers van Our World in Data betreffen vaccinaties op zich. Omdat er van het Pfizer-vaccin, bijvoorbeeld, twee doses per persoon nodig zijn, komt het aantal inentingen in principe niet zomaar overeen met het aantal gevaccineerde personen. Voorlopig is dat wél het geval, omdat er nog nergens ter wereld een tweede dosis aan dezelfde burger toegediend is.

