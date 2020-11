Amerikanen houden hun hart vast voor geweld: ontploft de “giftige cocktail” op verkiezingsnacht?

Vlaamse vrouwen in New York op de eerste rij tijdens Amerikaan­se verkiezin­gen: “Als Trump niet wint, vrees ik voor een burgeroor­log”

10:34 Als straks om 6u ’s ochtends de stembureaus openen in New York (12u ’s middags bij ons), zal één ervan alvast bemand zijn door Katelijne De Backer: de ex-partner van Marcel Vanthilt werkt een hele dag als ‘poll worker’ in New York. “Hoe meer mensen correct werken op die stembureaus, hoe eerlijker de verkiezingen zullen lopen.” Elders in The Big Apple roept PR-wonder Eef Vicca de Amerikanen op om te stemmen. “Ik blijf het kiessysteem hier ingewikkeld vinden, maar ik zeg: elke stem telt en geloof zeker niet in de peilingen.” Twee Vlaamse vrouwen laten in de USA hun stem gelden.