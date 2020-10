Amerikanen hebben op twee en halve week voor verkiezingen al meer dan 21 miljoen stemmen uitgebracht, en dat lijkt vooral slecht nieuws voor Trump

Wel 137 miljoen: zoveel Amerikanen brachten vier jaar geleden hun stem uit bij de presidentsverkiezingen. Een cijfer dat dit jaar mogelijks verpletterd kan worden, afgaande op de voorlopige cijfers van de stemmen per post en de lange wachtrijen voor het vroegtijdig stemmen of 'early voting’. Al meer dan 21,5 miljoen Amerikanen hebben op een van beide manieren gestemd, iets waar vooral Democraat Joe Biden van lijkt te gaan profiteren.

Zo’n 15,6 procent van het totaal aantal stemmen van 2016 is er nu al uitgebracht in de staten die stemmen per post toelaten en/of al met 'early voting' zijn begonnen, en dat op nog achttien dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag van 3 november.



Dat percentage ligt in sommige staten nog veel hoger dan het nationale gemiddelde: zo is in Vermont nu al 38,8 procent van alle stemmen van 2016 uitgebracht, blijkt uit de gegevens die politiek wetenschapper Michael McDonald van de Universiteit van Florida bijhoudt op zijn website. In Texas, Minnesota, Georgia, Virginia en New Jersey gaat het eveneens om cijfers rond de 30 procent.

Volledig scherm Op veel plaatsen in de VS staan nu al lange wachtrijen om te gaan stemmen. © AP In absolute cijfers spannen de grootste staten de kroon: zo zijn in Florida alleen al meer dan 2,27 miljoen stemmen afgeleverd, in Californië 2,38 miljoen en in Texas 2,44 miljoen.



Begin deze week stond de teller van het totaal aantal uitgebrachte stemmen nog ‘maar’ op 10 miljoen, vijf dagen later is dat dus al meer dan verdubbeld. Veel staten zijn pas deze week met vroegtijdig stemmen begonnen, of nog helemaal niet. In de derde grootste staat New York kunnen inwoners bijvoorbeeld pas op 24 oktober naar de stembus. In andere staten, zoals Georgia en Texas, moesten kiezers deze week uren in de rij staan bij het openen van de stembussen.

De in totaal meer dan 21,5 miljoen stemmen vormen al bijna de helft van het totale aantal vroege of poststemmen van 2016: zo'n 46 miljoen. Volgens politieke wetenschappers zal de opkomst dit jaar dan ook bijzonder hoog uitkomen en alle records breken, met mogelijk meer dan 150 miljoen stemmen. Een grote open vraag is wel nog hoeveel Amerikanen dit jaar op verkiezingsdag zelf naar de stembus zullen trekken. Allicht zullen dat er een pak minder dan anders zijn door de corona-epidemie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Enthousiasme

De algemene verwachting is wel dat hoe hoger de opkomst is, hoe beter voor Democraat Joe Biden, omdat hij op het enthousiasme van twijfelende kiezers moet rekenen om het van Donald Trump te halen. Vier jaar geleden speelde dat gebrek aan enthousiasme Hillary Clinton uiteindelijk parten, aangezien zij haar aanhang die uit de peilingen bleek niet in voldoende grote mate naar de stembus kreeg.

Vooral Democraten blijken nu al te gaan stemmen of per post te stemmen, terwijl Trump-aanhangers in grotere mate op verkiezingsdag zelf zullen gaan stemmen. Uit een peiling begin deze maand bleek dat 62 procent van de Democraten al had gestemd, of per post of vroeger zou gaan stemmen. Bij de Republikeinen was dat amper 24 procent. President Donald Trump zegt al weken dat het systeem van stemmen per post tot fraude leidt, al lijkt hij daar de voorbije dagen wat op terug te komen onder druk van zijn partij.

Volledig scherm Op veel plaatsen in de VS staan nu al lange wachtrijen om te gaan stemmen. © AP

Gevaar

In die strategie schuilt namelijk een groot gevaar. De Republikeinen zien met lede ogen aan hoe vooral geregistreerde Democraten en onafhankelijken stembiljetten aanvragen en terugsturen. In Florida zijn bijvoorbeeld al bijna 6 miljoen stembrieven aangevraagd, waarvan 2,6 miljoen door Democratische kiezers, 1,8 miljoen door Republikeinse en 1,3 miljoen door onafhankelijken.

Bij de al opnieuw ingeleverde stembiljetten is het verschil bovendien nog groter: al 1,12 miljoen Democraten (49,4 procent) stuurden hun brief terug, tegenover 680.000 Republikeinen (29,9 procent) en 440.000 onafhankelijken (19,5 procent). Ter vergelijking: vier jaar geleden verloor Clinton Florida met 47,8 procent tegenover 49 procent voor Trump.

In de tweede belangrijkste strijdstaat die zowel Trump als Biden absoluut willen winnen, Pennsylvania, is de kloof zelfs nog groter: daar is 75 procent van alle al ingeleverde stembiljetten (680.000) afkomstig van een geregistreerde Democraat, en amper 17 procent van een Republikein.

Niet elke staat houdt de gegevens op die manier bij, maar voor de staten die dat wel doen, is de verdeling momenteel 55,7 procent Democratische kiezers, 23,6 procent Republikeinse, en 20,1 procent onafhankelijken. Bij de Republikeinen wordt dan ook gevreesd dat als de coronacijfers zo blijven stijgen als ze nu doen, een deel van de kiezers op 3 november mogelijk toch zal thuisblijven.

En dan is het te laat om nog aanhangers op te roepen per post te stemmen, terwijl de Democraten dat de voorbije weken wel al massaal gedaan hebben.