Amerikaanse zakenkrant: “Westen én Kiev wisten dat Oekraïne niet klaar was voor groot tegenoffensief toen het begon”

UPDATE LIVE. “Oekraïne heroverde al helft van grondge­bied dat Rusland aanvanke­lijk innam”, zegt Amerikaan­se buitenland­mi­nis­ter

Van het grondgebied dat Rusland aanvankelijk innam bij de invasie, heeft Oekraïne al de helft heroverd. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. De Oekraïense president Zelensky zweert wraak na Russische aanvallen op Odesa. De havenstad is deze week meermaals het doelwit geweest van aanvallen. “Raketten tegen vreedzame steden, woningen, een kathedraal... Er kan geen excuus zijn voor Russisch kwaad. Zoals altijd zal dit kwaad verliezen. En er zal zeker een vergelding zijn.” Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.