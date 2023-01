Amerikaanse winkelbediende gooit emmer water over dakloze vrouw bij temperaturen onder het vriespunt

KIJK. Franse journalist verrast door groot bombarde­ment in Oekraïne

Journalist Paul Gasnier is samen met zijn collega's Héloïse Grégoire en Théo Palfray voor het Franse televisieprogramma Quotidien in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Vlak voor Grasnier op antenne zou gaan voor een verslag, werd het drietal verrast door een bombardement op enkele tientallen meters afstand van de plek waar ze op dat moment stonden.

7:05