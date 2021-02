Amerikaanse wetenschappers bezorgd over nieuwe coronavarianten opgedoken in Californië en New York

Amerikaanse wetenschappers zeggen bezorgd te zijn over een variant van het coronavirus in Californië. De variant die in december voor het eerst is vastgesteld en als B.1.427/B.1.429 wordt aangeduid, zou besmettelijker zijn dan de eerste variant van het virus. In de stad New York ontdekten wetenschappers dan weer de variant B.1.526, die nauw verwant zou zijn met de Zuid-Afrikaanse variant. Dat melden Amerikaanse media.

De variant B.1.427/B.1.429 is ook al in andere Amerikaanse staten en landen over de wereld ontdekt, maar verspreidt zich vooral in Californië. “Ik wou dat ik beter nieuws had, dat deze variant volledig onbeduidend is”, aldus de viroloog Charles Chiu, van de University of California in San Francisco, aan de krant New York Times. “Maar helaas volgen we gewoon de wetenschap.”



Minstens twee wetenschappelijke studies zijn al afgesloten over de Californische variant en worden binnenkort gepubliceerd. Uit de eerste resultaten van die studies blijkt dat deze mutaties besmettelijker zouden zijn dan al gekende varianten van het coronavirus en dat ze ernstigere ziekte kunnen veroorzaken. Daarnaast zouden ze resistent zijn tegen antilichamen, waardoor mensen makkelijker een tweede keer besmet kunnen raken.

New York

De B.1.526-variant werd voor het eerst opgemerkt in stalen uit New York City in november. Intussen is de variant al verantwoordelijk voor zo’n 12 procent van de besmettingen in de stad, blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Columbia Universiteit in New York. Uit de studie blijkt dat de B.1.526-variant enkele verontrustende kenmerken deelt met de varianten B.1.351 en P.1, ofte de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten.

Volgens de wetenschappers is de grootste zorg een verandering in één gebied van het spike-eiwit van het virus, E484K genaamd, dat aanwezig is in alle drie de varianten. Die E484K-mutatie verzwakt de immuunreactie van het lichaam op het virus, waardoor ook deze variant besmettelijker zou zijn.

Vaccins

Uit recente studies blijkt dat de reeds ontwikkelde vaccins tegen het coronavirus het virus nog steeds kunnen neutraliseren en ons kunnen beschermen tegen ernstige ziekte, zelfs voor infecties met deze nieuwe varianten.

Vaccinmakers werken intussen ook aan de ontwikkeling van boosters die kunnen helpen om gemuteerde versies van het virus te bestrijden.

De belangrijkste coronavarianten op een rij

