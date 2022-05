Amerikaanse wet om abortus te legaliseren strandt in parlement

Een wet om in heel de Verenigde Staten abortus legaal te maken, is gestrand in het parlement. Het wetsvoorstel van de Democraten van president Joe Biden kreeg in de honderdkoppige Senaat niet de zestig stemmen die nodig waren om het in behandeling te nemen.

Zoals verwacht, bleek de tegenstand van de Republikeinse oppositie te sterk. Behalve alle vijftig Republikeinse senatoren stemde ook de conservatiefste Democratische senator (Joe Manchin uit West Virginia, red.) tegen. Met de wet wilden de Democraten het recht op abortus verankeren. Ze vrezen een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof de komende weken.

Uit een gelekte conceptuitspraak bleek dat de meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil zetten door de historische Roe v. Wade-uitspraak van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus werd vastgelegd. Als dit ook het definitieve besluit wordt van het hof, is het voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig met het recht te verbieden of fors te beknotten.

Parlementsverkiezingen

Een meerderheid van de Amerikanen vindt dat abortus in alle of in de meeste omstandigheden legaal moet blijven. De Democraten hopen dan ook dat de verloren stemming in de Senaat voorstanders van abortusrechten mobiliseert in aanloop naar de parlementsverkiezingen in november.

In een eerste reactie veroordeelde president Biden de blokkade door de Republikeinen “op een moment dat de grondwettelijke rechten van vrouwen ongekend worden aangevallen, en het druist in tegen de wil van de meerderheid van het Amerikaanse volk”. Hij hoopt dat na de verkiezingen er wel een meerderheid is in de Senaat, zodat het wetsvoorstel alsnog kan worden aangenomen.

Lees ook: