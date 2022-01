Amerikaanse wapens gaan via Baltische staten naar Oekraïne

Stevenen we af op militair conflict in Oekraïne? “Dit is vooral sterk staaltje blufpoker van Rusland”

Komt het tot een nieuwe confrontatie tussen Rusland en Oekraïne? Die vraag houdt de wereld al verschillende weken bezig. Diplomatiek overleg heeft tot nu toe niets opgeleverd en de spanning aan de grens tussen beide ex-Sovjetlanden neemt elke dag toe. “Het is een sterk staaltje blufpoker, maar ik kan me niet inbeelden dat Rusland het risico neemt om Oekraïne echt aan te vallen”, zegt Fabienne Bossuyt. Zij is professor Europees extern beleid aan de UGent.

19 januari