Amerikaanse waakhond geeft volle goedkeuring aan Pfizer-vaccin

Deltavari­ant dwingt wereldwijd nieuwe strate­gieën af: “We moeten leren leven met het virus”

21 augustus Israël is overgegaan tot een derde ronde vaccinatie, Nieuw-Zeeland is weer in lockdown en zelfs het Pfizer-vaccin is niet onfeilbaar tegen de deltavariant van corona. De erg besmettelijke mutatie dwingt landen tot een andere koers. Maar welke?