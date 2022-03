Amerikaanse vrouwen komen er dankzij DNA-test na 57 jaar achter dat ze bij hun geboorte zijn verwisseld

Tina Ennis en Jill Lopez, beiden 57, werden op 18 mei 1964 op dezelfde dag geboren in het Duncan Physicians and Surgeons Hospital in de Amerikaanse staat Oklahoma. Zonder dat ze het wisten, gingen ze elk naar huis met de biologische ouders van de andere. De twee vrouwen, die op ongeveer twee uur van elkaar in Oklahoma opgroeiden, wisten 55 jaar lang niets over de verwarring.

DNA-test

Ennis zei dat ze in het verleden had gemerkt dat ze langer en dunner was dan haar moeder en haar twee broers en zussen. Ennis’ moeder, Kathryn Jones, vertelde dat ze op haar vader leek, die vertrokken was toen ze twee jaar oud was. In 2019 besloot Ennis, nadat haar dochter haar ervan had overtuigd, om een DNA-test van Ancestry.com te doen. Zo hoopte ze om meer te weten te komen over de grootvader van haar moeders kant.

Toen ze de resultaten terugkreeg, was ze erg in de war. Ennis en haar 26-jarige dochter zagen dat de stamboom vol met mensen stond met de achternaam Brister, wat hen niet bekend was. Toen Ennis’ moeder ook een DNA-test deed, bleek uit de resultaten dat de moeder en dochter geen familie van elkaar waren. Ze belden zelfs de klantenondersteuning van Ancestry.com om zeker te zijn dat de verwisseling geen fout van hun kant was.

Ennis’ dochter, die suggereerde dat haar moeder bij de geboorte zou kunnen zijn verwisseld, begon online onderzoek te doen. Ze vond uiteindelijk Jill Lopez, die op dezelfde dag als Ennis werd geboren en een sterke fysieke gelijkenis vertoonde met Ennis’ moeder. De dochter overtuigde Lopez om een ​​DNA-test te doen, die snel bevestigde wat ze vreesden.

Ennis vernam dat haar biologische ouders, Joyce en John Brister, jaren eerder waren overleden, voordat ze de kans had om hen te ontmoeten. Lopez kan daarentegen wel tijd met Ennis’ moeder doorbrengen.

Klacht ingediend

De drie vrouwen hebben intussen een aanklacht ingediend wegens roekeloosheid en nalatig toebrengen van emotioneel leed tegen het huidige regionale ziekenhuis Duncan Regional Hospital, dat lang geleden is gefuseerd met het ziekenhuis waar ze zijn geboren.

Niemand weet hoe het is kunnen gebeuren dat de baby’s verwisseld zijn, aangezien zowel de verloskundige als de betrokken verpleegsters in 1964 overleden zijn.

