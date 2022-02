Amerikaanse vrouw zet zwangerschap in scène om betaald zwangerschapsverlof te krijgen op het werk

Het zou naar verluidt niet de eerste keer zijn dat Folsom, die communicatiedirecteur was voor het Georgia Vocational Rehabilitation Agency (GVRA), een zwangerschap in scène zou hebben gezet. Ze maakte haar bazen in oktober 2020 voor de eerste keer wijs dat ze zwanger was en ze deed ook alsof ze bevallen was van het kindje in mei vorig jaar. In augustus 2021 vertelde ze haar bazen dat ze in verwachting was van haar tweede kindje.