Amerikaanse vrouw sterft op toilet van grote winkel, haar lichaam wordt pas vier dagen later gevonden

De politie van de stad Columbia, in de Amerikaanse staat South Carolina, maakt melding van een lugubere en vreemde ontdekking in een warenhuis. De politie zegt dat een vrouw is gestorven op het toilet in de winkel. Maar haar lichaam werd pas vier dagen later gevonden.

De vrouw, een zestiger, werd maandag dood teruggevonden in een wc-hokje in de toiletten van het Belk-warenhuis. Dat is gelegen in het Columbiana Centre, een shoppingcentrum in het noordwesten van de stad. De vrouw werd gevonden in het hokje met de deur op slot. Buiten de toiletten stond een poetskarretje.

De identiteit van de vrouw is nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens de winkel gaat het om Bessie Durham, zo schrijft USA Today. Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen nadat familieleden maandag de politie belden om hun moeder als vermist op te geven, zegt adjunct-korpschef Melron Kelly. De familie zei dat hun moeder voor het laatst was gezien toen ze naar haar werk vertrok, in de bewuste winkel. “Rond diezelfde tijd kregen agenten een telefoontje vanuit de winkel dat een lichaam was aangetroffen”, aldus Kelly.

Volledig scherm Belk-warenhuis in Columbia. © Google Maps

Volgens Amerikaanse media was de vrouw schoonmaakster. Het warenhuis was in de vier dagen na haar dood gewoon geopend. De politie onderzoekt hoe het kan dat niemand de vrouw miste of aantrof, en of iemand nalatig is geweest. “We werken samen met de winkel om erachter te komen wat hun proces is om de winkel te sluiten, de winkel te inspecteren, en dergelijke”, stelt Kelly. Tot dusver zijn er geen redenen om uit te gaan van kwaad opzet. Een autopsie op het lichaam moet verder uitsluitsel brengen.

