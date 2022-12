Amerikaanse vrouw sterft nadat cruiseschip getroffen wordt door “monstergolf”, nog 4 passagiers gewond

Het cruiseschip Viking Polaris kwam eerder deze week terecht in een storm terwijl het onderweg was naar Argentinië. Door de kracht van de storm ontstond er al snel een ‘monstergolf’ - die tot twee keer zo groot is als andere golven. Verschillende ruiten van het schip werden gebroken waardoor één vrouw het leven liet. Nog vier andere passagiers raakten gewond.

Inmiddels is het schip aangekomen in Argentinië en heeft de organisatie Viking Cruises bevestigd dat er sprake is van één dodelijk slachtoffer. “Het is met grote droefheid dat we bevestigen dat er een gast is overleden”, aldus de reisorganisatie. “Vier andere passagiers liepen niet-levensbedreigende verwondingen op tijdens de storm. Ze werden behandeld door de dokter aan boord van het schip.”