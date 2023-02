Amerikaanse vrouw eist dat haar ongeboren baby uit de gevangenis moet worden vrijgelaten

Het verzoekschrift van Harrell’s advocaat William M. Norris pleit dat het ongeboren kind onschuldig is en uit de gevangenis moet worden vrijgelaten zodat het de juiste zorg kan krijgen. Dat zou betekenen dat Harrell op vrije voeten zou leven totdat het kind geboren is, zo staat er te lezen in het verzoekschrift. “Een ongeboren kind heeft rechten onafhankelijk van zijn moeder, ook al zit het nog in de baarmoeder,” vertelt Norris aan The Washington Post. “De foetus is een persoon en hij heeft geen ander rechtsmiddel omdat hij niet is beschuldigd van een misdaad en dus geen lopende rechtszaken heeft waarin hij vorderingen kan indienen”, voegde hij daar later aan toe.