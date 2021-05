Amerikaanse vrouw doodgebeten door zwarte beer, politie maakt dier en twee jongen af

In de Amerikaanse staat Colorado is een vrouw om het leven gekomen na een aanval door een zwarte beer. De politie en natuurbeheerders konden het dier nadien opsporen en schoten het “uit voorzorg" dood, net als haar twee jongen.

Aanvallen door beren komen zeer sporadisch voor in de VS. In Colorado gaat het om slechts het vierde dodelijke incident sinds 1960, aldus de overheid.

Het was de partner van de 39-jarige vrouw die zijn vriendin dood terugvond in het stadje Durango, ongeveer 550 kilometer ten zuid-westen van hoofdstad Denver. De man was was rond 20.30 uur thuiskomen en trof ter plekke alleen zijn twee honden aan, maar niet zijn vriendin. Op een pad in de buurt waar de vrouw vaak met de honden ging wandelen, vond hij het levenloze lichaam terug.

Volgens de politie was het lichaam “deels aangevreten” door een beer, en lag de plaats waar de vrouw werd aangevallen bezaaid met berenvacht en uitwerpselen van de beer. Met de hulp van zoekhonden konden de politie en natuuropzichters de beer opsporen. Het tien jaar oude wijfje en haar twee jongen werden “uit voorzorg” doodgeschoten. De lichamen zullen nog worden onderzocht.

In de staat Colorado leven naar schatting 19.000 zware beren in het wild. Sinds 1960 zijn slechts drie andere fatale aanvallen geregistreerd op mensen. De dieren worden wel regelmatig gespot in dorpen nabij hun leefgebied, waar ze aangetrokken worden door het afval en eten in de vuilbakken.

