Amerikaanse vrouw doet zich voor als veteraan met kanker: veroordeeld tot 6 jaar cel

De Amerikaanse Cavanaugh woonde meermaals openbare evenementen bij waar ze in een marine-uniform sprak over de moeilijkheden waar veteranen mee moeten worstelen, ze kocht militaire decoraties zoals een Purple Heart en een Bronze Star en werd zelfs benoemd tot commandant van een Veterans of Foreign Wars-post. Zo kon ze mensen oplichten tot begin 2022, toen ze ontmaskerd werd door een liefdadigheidsinstelling waarvoor ze geld had aangevraagd. Die werden achterdochtig en begonnen haar achtergrond te controleren.

“Het gedrag van Sarah Cavanaugh is ronduit weerzinwekkend”, zei de Amerikaanse advocaat Zachary Cunha in een verklaring. “Door brutaal aanspraak te maken op de eer, dienstbaarheid en opoffering van echte veteranen, jaagde deze beklaagde op de liefdadigheid en het fatsoen van anderen voor zijn eigen schaamteloze financiële gewin.”

De advocaat van Cavanaugh, Kensley Barrett, had een gevangenisstraf van twee jaar gevraagd omwille van haar blanco strafblad, het lage risico op recidive, de ‘aanzienlijke prijs’ die ze al heeft betaald door publieke schande, het verlies van haar professionele licentie, het uiteenvallen van haar huwelijk en zelfs online doodsbedreigingen. Cavanaugh, die in augustus schuldig pleitte voor bedrog, identiteitsdiefstal met verzwarende omstandigheden, vervalsing en frauduleus gebruik van medailles, verontschuldigde zich in de rechtbank.

Er is geen bewijs dat Cavanaugh ooit in het Amerikaanse leger heeft gediend. Ze werkte echter wel als gediplomeerd maatschappelijk werker voor het Veterans Affairs Medical Center, een medisch instituut voor veteranen. Via haar baan had ze toegang tot documenten, persoonlijke informatie en medische dossiers van een echte veteraan met kanker, die gebruikte ze om frauduleuze documenten en medische dossiers op haar naam te zetten. In die documenten stond dat ze eervol ontslagen was en kanker had, dat vertelden officieren van justitie toen ze vorige zaterdag werd aangeklaagd.

Slachtoffers

In een slachtofferverklaring die aan de rechtbank werd voorgelegd, vertelde een echte veteraan dat Cavanaugh een plek had ingenomen in een therapeutisch programma, een plek die had kunnen gaan naar iemand die dat echt nodig had. De veteraan vertelde de rechtbank dat een vriend die zich had aangemeld voor het programma, bekend als CreatiVets, niet werd geaccepteerd en later zelfmoord pleegde.

Toen Cavanaugh zei dat ze de verzekering voor haar kankerbehandeling niet meer kon betalen, stemde dezelfde veteraan wiens identiteit ze had gestolen, ermee in om ze voor haar te betalen. Dat kwam neer op bijna 600 euro per maand.

Yogalessen

Cavanaugh vertelde volgens autoriteiten dat ze van 2009 tot 2016 in Irak en Afghanistan zat, de rang van korporaal bereikte en werd behandeld voor longkanker als gevolg van blootstelling aan brandputten en het inademen van fijnstof van een bomexplosie. Ze accepteerde meer dan 200.000 euro van een Amerikaanse liefdadigheids- en veteranenserviceorganisatie alleen al om onder andere yogalessen, het lidmaatschap van een sportschool, boodschappen en fysiotherapie te betalen, vertellen aanklagers.

Het ging zelfs zo ver dat ze mensen in haar sportschool vertelde dat ze door verwondingen aan haar vingers, haar eigen veters niet meer kon strikken, waardoor iemand anders op hun knieën moest gaan om haar veters te strikken.

Cavanaugh heeft spijt, schrijft haar advocaat in gerechtelijke documenten. Ze leed aan “ernstig trauma tijdens haar vormende jaren op de middelbare school” en ontwikkelde door haar werk een band met de veteranen voor wie ze zorgde. “De veroordeling van vandaag is een sterke boodschap aan degenen die zichzelf willen voorstellen als iets wat ze niet zijn, om te profiteren van de vriendelijkheid en het respect dat wordt betoond aan de dienende veteranen van ons land”, zei Christopher Algieri van de Veterans Affairs Office.

KIJK OOK: 100-jarige Amerikaanse veteraan vliegt weer over de Ardennen