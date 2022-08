Amerikaanse vrouw (63) overleeft dagje aan het strand niet nadat ze gespiest wordt door weggevlogen parasol

Schade na explosies op Russische militaire luchthaven in Krim flink groter dan eerst gemeld

De explosies op de militaire luchthaven van Saki in de door de Russen geannexeerde Krim blijken meer schade veroorzaakt te hebben dan eerst gemeld. Volgens Russische staatspersbureaus is het aantal slachtoffers opgelopen tot één dode en veertien gewonden en raakten ook 62 woningen beschadigd en 20 winkels. Over de oorzaak van de explosies is nog altijd veel onduidelijkheid.

