Amerikaanse vrouw (28) verlamd na routinebezoek aan chiropractor

Caitlin Jensen (28) uit Georgia, een staat in het zuidoosten van Amerika, raakte na een routinebezoek aan haar chiropractor, of kraker, vorige maand verlamd. De vrouw ligt nog steeds in kritieke toestand op intensieve zorgen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De pas afgestudeerde Amerikaanse ging op 16 juni op een routine bezoek bij haar chiropractor omdat ze nekklachten had. Na de behandeling liep er iets mis, waardoor ze met spoed naar het Memorial Health University Medical Center in Savannah in Georgia werd gebracht. Dat meldt WJCL-TV. “Die ochtend stonden we op en praatten we nog met elkaar, en 30 minuten later ligt ze in het ziekenhuis en nu op intensieve zorgen”, vertelde haar broer aan de Amerikaanse media.

Na onderzoek bleek de vrouw vier gescheurde slagaders in haar nek te hebben. “Die hebben geleid tot een hartstilstand en een beroerte”, schrijft de familie op de GoFundMe-pagina die werd opgericht om de medische kosten te kunnen betalen. “Tien minuten lang had ze geen polsslag.”

“Mensen moeten zich bewust zijn van het risico”

Bij een operatie konden de artsen de schade deels herstellen, maar een maand na de feiten ligt de jonge vrouw nog steeds op intensieve zorgen. Jensen is af en toe bij bewustzijn, maar is grotendeels verlamd. “Ze kan alleen communiceren door met haar ogen te knipperen of met haar handen te knijpen, maar dat is alles”, laat de moeder van de vrouw weten via updates op de GoFundMe-pagina.

Aan WSB-TV vertelde de vrouw dat de chirurg die het leven van haar dochter redde en elke andere arts die haar heeft onderzocht het er allemaal over eens zijn dat dit een direct gevolg is van de nekmanipulatie. Neuroloog Mollie McDermott van Michigan Medicine waarschuwt dat dergelijke incidenten zeldzaam zijn. “Maar mensen moeten zich bewust zijn van het risico. Een snelle manipulatie van de nek, die door chiropractors gebruikt wordt om het bereik van het gewricht te vergroten, kan leiden tot een scheur in de wervelslagader, wat dan weer kan leiden tot een beroerte.”

