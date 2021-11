Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing krijgt toestemming voor satellietconstellatie

SpaceX maakt Star­link-satellie­tin­ter­net beperkt beschik­baar voor België

De Starlink-satellietinternetdienst van het Amerikaanse SpaceX is nu ook gedeeltelijk beschikbaar voor België. Dat is te lezen in een mail die Starlink naar klanten gestuurd heeft, meldt technologiewebsite Tweakers. Voorlopig is er nog geen dekking in heel België. De dienst wordt de komende tijd uitgebreid.

