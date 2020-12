Amerikaanse vicepresident Pence gevaccineerd tegen corona

Aantal corona-overlij­dens in Duitsland bereikt nieuwe piek: bijna 1.000 doden in één etmaal

16 december In Duitsland, waar vandaag een nieuwe lockdown is ingegaan, gaat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer in stijgende lijn. De afgelopen 24 uur werden maar liefst 27.728 nieuwe gevallen opgetekend, dat is bijna een verdubbeling tegenover de 14.432 de dag voordien. Dat maakte het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano, bekend. Het aantal overlijdens bereikte een nieuwe piek, met 952 doden in één etmaal.