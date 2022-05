Amerikaanse vicepresident Kamala Harris weer uit quarantaine na coronabesmetting

Verdachte in zaak-Maddie McCann beweert plots dat hij alibi heeft: “Ik had seks in mijn camper op moment dat ze verdween”

Christian Brückner (44), de officiële verdachte in de zaak-Madeleine ‘Maddie’ McCann, beweert dat hij een alibi heeft voor het moment waarop de Britse peuter spoorloos verdween. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. Morgen is het exact 15 jaar geleden dat de kleine Maddie vermist raakte uit de vakantieflat van haar ouders in de Portugese Algarve.

2 mei