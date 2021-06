Amerikaanse vicepresident Harris raadt bevolking Centraal-Amerika af naar VS te vluchten

Harris riep in Guatemala-Stad het land op samen te werken om de oorzaken van clandestiene migratie naar de Verenigde Staten aan te pakken. "Het is in ons collectief belang dat we samenwerken daar waar we de mogelijkheid vinden om al lang aanslepende problemen aan te pakken", zei de Amerikaanse vicepresident.

Washington wil van Guatemala, maar ook van buurlanden El Salvador en Honduras, dat ze meer actie ondernemen tegen corruptie. Zo zouden de leefomstandigheden van de mensen verbeteren, waardoor ze minder overwegen om te vluchten. De meeste vluchtelingen willen immers hun huis niet verlaten, meent Harris.

Er is daarom nood aan "een gevoel van hoop, dat hulp onderweg is", in een door corona, geweld en armoede zwaar geteisterde regio.

Ze kondigde alvast een gezamenlijke werkgroep aan rond mensensmokkel, een programma dat de economische kansen voor vrouwen moet verhogen en een anti-corruptiewerkgroep om Guatemalteekse procureurs op te leiden in de strijd tegen corruptie.

Menselijker gezicht

In april bereikte het aantal aan de Mexicaans-Amerikaanse grens tegengehouden vluchtelingen zonder geldige papieren het hoogste niveau in 15 jaar. Van die 178.600 vluchtelingen, onder wie alleenreizende kinderen, was 82 procent afkomstig uit Mexico en de noordelijke driehoek van Centraal-Amerika, gevormd door Guatemala, Honduras en El Salvador. In Guatemala leven 60 procent van de 17 miljoen inwoners in armoede.

Binnen de Biden-regering kreeg Harris het dossier van clandestiene migratie op het bord. Zij moet het Amerikaanse migratiebeleid een menselijker gezicht geven, na de jaren onder Bidens voorganger Donald Trump. Vandaag reist Harris door naar Mexico, voor een ontmoeting met president Andres Manuel Lopez Obrador.