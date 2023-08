Amerikaanse veteraan Vincent Speranza, beroemd om het uitdelen van bier tijdens Slag om de Ardennen, overleden op 98-jarige leeftijd

Amerikaanse veteraan Vincent Speranza, die een held werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, is op 98-jarige leeftijd overleden. In ons land kreeg hij veel lof omdat hij bier in zijn helm droeg om aan de gewonden te geven tijdens de Slag om de Ardennen. Hij stierf woensdag in het Springfield Memorial Hospital na een kort ziekbed.

Een bijzondere band met België werd gesmeed toen hij vocht tijdens het beleg van Bastogne als onderdeel van het Ardennenoffensief. Daar leverde hij bier aan zijn gewonde kameraden vanuit een gedecimeerde taverne, waar hij een werkende biertap had gevonden. Jaren later ontdekte hij dat een Bastogne-brouwer zijn verhaal had vereeuwigd op het Airborne Beer-label, met een afbeelding van een soldaat die hem met helmen vol bier portretteerde.

Speranza’s liefde voor geschiedenis en onderwijs was een constante in zijn leven. Na zijn militaire dienst werkte hij als leraar geschiedenis op een openbare school gedurende twee decennia. Zijn toewijding aan onderwijs en zijn ervaringen als veteraan maakten hem een inspirerende ambassadeur voor vrijheid en alles wat goed is aan zijn land.

Zijn legacy strekte zich tot ver in Europa uit, waar hij deelnam aan veteranenevenementen tot aan D-Day. Speranza sprak met Duitse schoolkinderen over de Tweede Wereldoorlog en werd zelfs een onderdeel van hun curriculum, zodat de jonge generatie van Duitsland de waarheid over de oorlog zou leren en omarmen.

Speranza vertelde later in zijn leven over zijn diensttijd in de Tweede Wereldoorlog, en zijn verhaal werd vereeuwigd in het boek “NUTS!: A 101st Airborne Division Machine Gunner at Bastogne”. Hij deelde ook zijn ervaringen door mondelinge geschiedenisprojecten met de Abraham Lincoln Presidential Library and Museum.

Zelfs op 94-jarige leeftijd was hij nog steeds een dappere geest en nam hij deel aan een parachutesprong ter ere van de 75ste verjaardag van Operatie Market Garden in het door Duitsland bezette Nederland. Hij herinnerde zich zijn jeugdige dagen als een soldaat van de 101st Airborne Division, waarin hij en zijn kameraden, velen van hen kinderen van immigrantenfamilies, met trots hun land verdedigden.

Volledig scherm Vieringen voor de 75ste verjaardag van de landing in Normandië: Amerikaanse soldaten van de 101st Airborne Division parachuteerden op 5 juni 2019 in het Carentan Marsh, onder toeziend oog van Vincent Speranza. © Andia/Universal Images Group via

De Amerikaanse ambassade in Brussel omschreef Speranza als “echte inspiratie voor ons allemaal en voor veel mensen in de Verenigde Staten en België”, in een tweet op donderdag. “Een echte natuurkracht, hij was altijd aanwezig bij elke grote ceremonie ter herdenking van de Slag om de Ardennen, altijd bereid om verhalen over zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog te delen, en altijd bescheiden.”

Zijn nalatenschap zal voortleven in de harten van zijn dochter, Katharine, en zoon, Vincent. Hij is herenigd met zijn vrouw Iva en dochter Susan.