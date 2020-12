Amerikaanse verpleger krijgt zes dagen na eerste dosis toch corona: “Lichaam heeft meer tijd nodig om bescherming op te bouwen”

Avondklok om 18 uur in deel van Frankrijk

0:04 In Frankrijk neemt de regering een drastische beslissing om de coronapandemie onder controle te krijgen: in twintig departementen wordt de avondklok vervroegd van acht naar zes uur ‘s avonds. Het weekgemiddelde aan besmettingen per dag ligt nu op 11.871. Dat is ruim het dubbele van het Franse streefcijfer.