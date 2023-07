Amerikaanse verpleegster en haar kind ontvoerd in Haïti

5-jarige schiet zijn broertje (1) dood: beide kinderen onder invloed van drugs

Openbare aanklagers dienen een klacht in wegens verwaarlozing en drugsbezit tegen de ouders van een 16 maanden oude jongen die werd doodgeschoten door zijn 5-jarige broer nadat het oudere kind een pistool had gevonden in hun appartement. Na toxicologisch onderzoek bleek dat beide kinderen sporen van drugs in hun lichaam hadden.