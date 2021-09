Amerikaanse veroordeeld tot 53 jaar cel voor aanslag op moskee

Opnieuw migranten­kamp ontruimd nabij Franse Calais

17:36 De ordediensten hebben opnieuw een migrantenkamp ontruimd in een voormalige industriezone in Calais. Dat heeft de prefectuur Pas-de-Calais meegedeeld. Het was al de derde maal dat op dezelfde zone een kamp moest worden ontruimd. De operatie verliep rustig. In het totaal werden 86 personen, onder wie vier vrouwen en tien kinderen, in verschillende opvangstructuren ondergebracht.